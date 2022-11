Interiørfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Heim2 AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.002.735 kroner fordelt på 637.169 kroner til avdeling Avgift og 365.566 kroner til avdeling Skatt.

Heim2 AS har drevet med interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet og har holdt til på Vaulen i Stavanger.

Firmaet omsatte for 3,5 millioner kroner i fjor og fikk samme år et resultat på 979,000 kroner før skatt.

Innehaveren av firmaet ba i rettsmøtet om en ytterligere utsetting av saken, men det ble ikke tatt til følge.

«Skyldneren har erkjent å skylde skatter og avgifter, men han mener kravet er ca. kr 500 000 for høyt, pga. fradragsberettigede avgifter. Retten legger Skatteetatens opplysninger om skyldige avgifter og skatter til grunn, idet skyldnerens opplysninger om at kravet er for høyt ikke finnes sannsynliggjort. Anslaget over krav på fradrag er ikke belagt med noen form for dokumentasjon. Skyldneren erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg åpning av konkurs, under henvisning til utestående fordringer på ca. kr 1 000 000 som angitt i prosesskrivet, samt til eiendeler verdt ca. kr 100 000. Det ble den 01.09.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent, jf. konkursloven § 62. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. De utestående fordringene er omstridt, og det framstår som usikkert både om og når de kan forventes betalt. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. desember.

