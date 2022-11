Firma som har drevet med dagligvarer gikk konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Fruvita AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det er et krav på 112.075 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og skatt med mer.

Fruvita AS har holdt til på Bryne og har drevet med import og salg av dagligvarer.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkers krav. Skyldneren opplyste at selskapet ikke hadde noen verdier og at den samlede gjelden antakelig utgjorde over 160 000 kroner. Det er ingen ansatte i selskapet. Skyldner erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkursåpning. Det ble avholdt utleggsforretning 09.08.2022 uten at tilstrekkelig dekning for kravet ble oppnådd, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent, jf. konkursloven § 62. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 15. desember.

