Kjørte i 97 km/t i 80-sone

Den 35 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Stavanger tinghus.

Der fant retten det bevist at han 17. september i fjor, omkring klokken 00.57, kjørte i 97 kilometer i timen i Mastrafjordtunnelen, der fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Mannen har allerede fått en bot på 5150 kroner som han har nektet å vedta og dermed har saken gått til retten.

«Retten er på bakgrunn av bevisene i saken ikke i tvil om at det var tiltalte som kjørte bilen på det aktuelle tidspunktet, og at han kjørte i 97 km/t. Det vises til at fotoboksen har tatt bilde av føreren som passerte kl. 00.57 den aktuelle dagen. Sammenholdt med tiltaltes førerkort – som også er framlagt i saken – viser det klart at det er tiltalte som har kjørt bilen. At bilen faktisk er kjørt av tiltalte, underbygges også av at hans kone er registrert som bilens eier. Han har dermed en klar tilknytning til den. Når det gjelder selve målingen, er den på forskriftsmessig vis utført ved passering av fotoboksen. Tiltalte er gitt et sikkerhetsfradrag, og det er for øvrig ingen grunn til å tvile på riktigheten av målingen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det har gått svært lang tid siden kjøringen fant sted. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 5150 kroner.

Siden 35-åringen allerede har seks prikker på førerkortet fikk han også kjøreforbud i seks måneder fra dommen er rettskraftig. I tillegg må han også betale 3000 kroner i saksomkostninger.