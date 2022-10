Hadde 1,81 i promille da han ble stoppet av politiet

Den 21 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. juni i å, omkring klokken 22.15, kjørte han bil i Nedstrandsgata i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 23.55 samme kveld viste en alkoholpromille på 1,81.

«Retten er kommet til at straffen settes til ubetinget fengsel i 24 dager. I tillegg idømmes siktede en bot på 51.000 kroner. Utgangspunktet for straffen er alkoholnivået i blodet, hvor det i forarbeidene er lagt til grunn en strafferamme på 21 til 36 dager ved alkoholnivåer over 1,5 promille. Ved fastleggelsen av nivået, har retten sett hen til opplysningene rundt kjøringen og de farene slik kjøring har medført. Retten antar at straffenivå for forholdet uten tilståelsesrabatt ville være rundt 30 dagers fengsel», heter det i dommen.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

