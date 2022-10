Mann skal ha bitt politibetjent i rumpen

6. januar neste år må en 31 år gammel mann møte i Stavanger tingrett.

1. juli i år, omkring klokken 21. 40. skal han oppholdt seg i Kongsgårdbakken i Stavanger. I forbindelse med at en politipatrulje skulle frakte ham til legevakten skal ha bitt den ene politibetjenten i rumpen.

«Han forsøkte med dette å påvirke den lovlige tjenestehandlingen», heter det i tiltalen.

1. mai i år, omkring klokken 10.20, skal tre politibetjenter ha vært hjemme hos ham i forbindelse med at de skulle frakte ham til arresten.

Det førte til at han skal ha truet dem og spyttet på to av dem. Også i forbindelse med dette er han tiltalt for at han forsøkte å påvirke den lovlige tjenestehandlingen.

1. mai i år skal han også ha oppbevart en springkniv, en slåsshanske og tre slåssringer.

20. august i fjor skal han også ha hatt en kniv.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede, samt inndragning av voldsproduktene.

