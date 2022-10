Kjørte i cannabisrus med to passasjerer i bilen

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. juni i år, omkring klokken 00.50, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham klokken 01.52 samme natt viste at han var påvirket tilsvarende en promille på noe over 0,5. Kjøreturen fant også sted uten at 23-åringen hadde gyldig førerkort.

«Politiet beskrev siktede som rød på det hvite i øyet og med tunge øyelokk. Han hadde nystagmus og pulserende pupiller ved lyspåføring. Legen konkluderte med at siktede fremsto som lett påvirket etter den kliniske undersøkelsen. Ved straffeutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på at siktede hadde to passasjerer med seg i bilen. I formildende retning legger retten vekt på siktedes erkjennelse av straffeskyld og samtykke til tilståelsespådømmelse. Tilståelsen har først og fremst hatt en prosessøkonomisk gevinst all den tid siktede ble stanset av politiet ved rattet», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 18 dager og 16.000 kroner i bot. Han ble også idømt sperrefrist for erverv av førerrett i 12 måneder.

