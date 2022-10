Røykte cannabis før og etter kjøreturen

Den 22 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. august i fjor kjørte han en uregistrert bil i Vindafjord til tross for at han var påvirket av amfetamin og cannabis. En blodprøve tatt av ham samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5. 22-åringen ble også dømt for å ha kjørt bilen uten kjennemerker og for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken.

«På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt. Retten vil for ordens skyld tilføye at siktede forklarte at han både dagen før og etter kjøreturen røykte cirka ett gram hasj. Retten mener dermed at det er bevist utover all rimelig tvil at han var ruspåvirket da han kjørte bilen», heter det i dommen.

22-åringen ble ikke stanset av politiet i forbindelse med selve kjøreturen. Dermed mente retten at hans tilståelse har hatt mer enn en rent prosessøkonomisk betydning.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 17 dager og 5000 kroner i bot.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i 12 måneder regnet fra den 30. august i fjor.

