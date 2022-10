Må i fengsel for kjøring uten førerkort

Den 58 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. juli i år, omkring klokken 13.39, kjørte han bil på Storhaug i Stavanger til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen fra politiet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 58-åringen er dømt for kjøring uten å ha gyldig førerkort fem ganger tidligere.

«Retten finner at individualpreventive og allmennpreventive hensyn tilsier at siktede skal ilegges en streng reaksjon. Dette tilsier en ubetinget fengselsstraff på i overkant av 30 dager. Selv om straffen normalt skjerpes ved gjentatte tilfellet av kjøring uten førerkort, ser retten hen til at det er i overkant av fem år siden forrige domfellelse. Hertil kommer at siktede skal innrømmes tilståelsesrabatt», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager.

