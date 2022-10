Vil ha 14.400 kroner av kvinne for hundebiting

En 20 år gammel kvinne må i retten etter at hunden hennes skal ha bitt en annen ung kvinne.

14. juni i år, omkring klokken 19.45, skal hun ikke ha vært tilstrekkelig aktsom i sin pass av hunden hun hadde omsorg for, med den følge at den ble aggressiv og bet fornærmede i bakhodet slik at hun ble påført en omfattende skade.

For dette har 20-åringen fått et forelegg på 12.000 kroner.

«Påtalemyndigheten mener at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil og at saken bør avgjøres med et forelegg. Forelegget er et tilbud til deg om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten», heter det i forelegget.

Kvinnen har nektet å vedta forelegget og dermed skal saken for retten den 9. november i år.

I retten vil det bli lagt ned påstand om at kvinnen skal betale en bot på 14.400 kroner.

20-åringen risikerer også å bli dømt til å betale saksomkostninger.

