Skal ha sagt at han kjente noen som kunne klippe av en finger for 600 kroner

Fredag må en 37 år gammel mann møte i Stavanger tinghus for brudd på kontaktforbud og trusler.

16. desember i fjor skal han ha ringt til en kvinne og spurt henne om hun kunne videreformidle til en annen kvinne at han fortsatt elsket henne. I den samme telefonsamtalen skal han også ha sagt «bare så du vet det så kjenner jeg noen som kan klippe av en fing for 600 kroner» eller lignende, og at han visste hvordan han kunne få tak i syre, slik at dette var egnet til å framkalle alvorlig frykt for den andre kvinnen som han tidligere i samtalen hadde sagt at han fortsatt elsket.

9. juli i år skal han også ha sendt meldinger til en mann han er idømt kontaktforbud mot. 27. juli i år skal han også ha fått broren sin til å kontakte denne mannen i den hensikt å få ham til å trekke en anmeldelse.

Han skal også ha ringt og sendt flere meldinger til kvinnen som han hadde kontaktforbud i forhold til i juli og august i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om oppreisning/erstatning til de fornærmede, samt inndragning av en mobiltelefon.

Det er også tatt forbehold om å legge ned påstand om kontaktforbud med elektronisk kontroll.

