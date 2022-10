Tre biler i trafikkuhell

Like før klokken 07.30, onsdag morgen, fikk nødetatene melding om et trafikkuhell på E39, sør for Auglendstunnelen.

Tre biler skal være involvert trafikkuhellet.

Uhellet skjedde i sørgående retning.

Nødetatene er på vei til stedet.

Saken oppdateres.