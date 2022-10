Tatt med 2,1 i promille

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Egersund tinghus.

15. august i fjor, omkring klokken 02.02, kjørte hun bil på Sola til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Kvinnen forklarte i retten at hun husker ikke så mye av hendelsen. Hun husker ikke at hun kjørte, men at hun ble stoppet. Hun husker at hun hadde drukket mye alkohol i forkant, men ikke hvor mye.

En blodprøve tatt av henne samme natt viste en promille på 2,1.

Retten mente at kjøringen hadde hatt et betydelig skadepotensial. Samtidig la retten vekt på at saksbehandlingstiden hadde vært lang og at straffen må reduseres som en følge av dette.

Dermed ble straffen på 21 dagers fengsel i helhet gjort betinget med en prøvetid på to år.

Hun må også betale en bot på 45.000 kroner og mistet førerretten i to år.

