Hadde vært og drukket dagen før – tatt med 2,14 i promille

Den 57 år gamle mannen fra Bjerkreim erkjente seg skyldig etter siktelsen da han nylig møtte i Egersund tinghus.

29. mai i år, omkring klokken 21.00, ble han stoppet i Bjerkreim av politiet. En blodprøve tatt av ham samme kveld viste en promille på 2,14.

Mannen forklarte at han hadde vært på Ålgård og drukket dagen før, og at han trodde at han var edru nok til å kjøre.

«Det er flere skjerpende elementer i saken. Siktede hadde en høy påvirkningsgrad, og kjøringen utgjorde en reell trafikkfare. Siktede kjørte i motsatt kjørefelt på E39, der han nesten kollidert med motgående trafikk, og kjørte på en parkert tilhenger. Hensynet til trafikksikkerheten tilsier at det må reageres strengt», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen fengsel i 28 dager og en bot på 47.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

