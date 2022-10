Mann dømt til åtte års fengsel for overgrep mot datter og lillesøster

Mannen ble i tingretten dømt til fem års forvaring, men i Gulating lagmannsrett ble straffen omgjort til åtte års fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Han ble pågrepet i 2019 og siktet for å ha voldtatt sin datter, og i forbindelse med etterforskningen ble overgrepene mot lillesøsteren avdekket.

Da saken ble behandlet i tingretten, erkjente 38-åringen overgrepene mot datteren sin. Han erkjente også seksuelle overgrep mot sin søster, men hevdet at dette skjedde da han var under den kriminelle lavalder. Han erkjente også overgrep mot sin lillesøster etter at hun hadde fylt 18 år.

I anken anførte mannen at han ikke kunne straffes for overgrepene mot lillesøsteren, men lagmannsrettens flertall fant det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen også forgrep seg på lillesøsteren da hun var et barn.

Mannen er blitt utredet og har fått diagnosen pedofili.

(©NTB)