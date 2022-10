Må betale 150.000 kroner etter at kjørte til butikken på hytta for å handle

Mannen i 50-årene erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Egersund tinghus.

5. juni i år var mannen på hytta i Sirdal. På ettermiddagen den aktuelle dagen kjørte han bilen sin en dagligvarebutikk, og på vei tilbake fikk han problemer med bilen sin.

Mannen tilkalte veihjelp og forlot bilen. Noe senere fikk han en tekstmelding om at veihjelp var på vei. Bilberger kom til stedet noe senere, og varslet da politiet om mulig ruspåvirket kjøring. Politiet kom til stedet etter rundt en time. Det ble tatt utåndingsprøve av mannen, som indikerte en promille på rundt 1,6. Politiet kjørte tiltalte til legevakten i Stavanger. Analyseresultatet av blodprøver tatt av mannen klokken 23.25 og 23.56 viste påvirkning av alkohol på henholdsvis 1,59 og 1,43 promille.

Mannen har benektet ruspåvirket kjøring, og har forklart analyseresultatet med at han drakk mye alkohol rett etter kjøreturen.

I retten forklarte tiltalte at han, etter å ha tilkalt veihjelp, forlot bilen og gikk direkte til hytta for å drikke alkohol. Dette fordi han hadde planer om å gå til et utested. Tiltalte anslo at han kom tilbake til hytta rundt klokken 18.50, og at han umiddelbart begynte å drikke vin og vodka med blandevann. Formålet med dette var å bli raskt påvirket, slik at han skulle slippe å bruke så mye penger på alkohol på utestedet. Rundt klokken 19.40 var han godt beruset, og forlot derfor hytta, for å gå til utestedet. På veien dit, passerte han og påtraff da bilbergeren og hyttenaboer. Mannen fikk en dårlig magefølelse av stemningen og ansiktsuttrykket til de tilstedeværende, og tenkte at dette ikke så bra ut for ham. Han valgte derfor å endre planen om å gå til utestedet, og gikk en omvei og returnerte til hytta. Etter dette gikk tiltalte flere ganger mellom hytta og ned til bilen for å se etter denne.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]

Retten kom til at forklaringen til mannen ikke var troverdig og viste til forklaringene til personen som kjørte bilbergeren og en hyttenabo.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes for såkalt etterfølgende alkoholnytelse, men dømmes for promillekjøring.

«Når det gjelder påvirkningsgraden under kjøringen, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at denne oversteg 0,5 promille. Ut fra vitnebeskrivelsene, taler mye for at påvirkningsgraden også oversteg 1,2 promille, men på dette punkt foreligger det rimelig tvil. Det er ikke innhentet noen sakkyndig vurdering som kan si noe mer eksakt om påvirkningsgraden. I lys av tvilsprinsippet som gjelder i straffesaker, legger retten derfor til grunn at påvirkningsgraden lå mellom 0,5 og 1,2 promille, og i nedre del av dette intervallet», heter det i dommen.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 16 dager. Siden mannen har en betydelig inntekt ble han også dømt til å betale en bot på 150.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

I tillegg ble han dømt til å betale 1500 kroner i saksomkostninger.

[ Må ut med 100.000 kroner i bot for kjøring ]