Må betale 14.400 kroner for å ha sendt snap til kvinne

Den 34 år gamle mannen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

24. mars i år klokken 09.39 sendte han en melding til en kvinne på Snapchat. Dette til tross for at ble ilagt besøksforbud mot henne dagen før. Besøksforbudet ble forkynt for ham den 24. mars klokken 09.37, det vil si to minutter før han sendte meldingen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, besøksforbud utferdiget av Sør-Vest politidistrikt datert 23.03.22, samt bilde av meldingen sendt på Snapchat.

Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 34-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I utgangspunktet fikk 34-åringen et forelegg på 12.000 kroner for lovbruddet. Da han har nektet å vedta forelegget har saken gått til retten, der påtalemyndigheten har lagt ned påstand om at han skal betale en bot på på 14.400 kroner.

«Brudd på besøksforbud anses som et integritetskrenkende og alvorlig lovbrudd, noe som tilsier en følbar straffereaksjon. Boten er i samsvar med Sør-Vest politidistrikt sitt bøtedirektiv, og siktede har ikke vedtatt forelegget. Retten finner verken skjerpende eller formildende omstendigheter ved saken som skal ha betydning for straffeutmålingen», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 14.400 kroner, subsidiært fengsel i 29 dager.

