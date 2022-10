Fengsel i 130 dager for promillekjøring

Den 63 år gamle mannen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

10. juni i år, omkring klokken 17.20, kjørte han bil i Solaveien på Klepp til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham 50 minutter etter at han ble stoppet av politiet viste en alkoholkonsentrasjon på 0,93 i promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelser fra politiet og analyseresultat fra Oslo universitetssykehus. Dermed kom retten til at han skulle dømmes for promillekjøring, og at han skulle dømmes for å ha kjørt den aktuelle bilen uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at 63-åringen er dømt for ruspåvirket kjøring tre ganger tidligere. Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 130 dager og en bot på 45.000 kroner.

«Ved straffeutmålingen har retten i skjerpende retning lagt vekt på de gjentatte lovbrudd som viser at siktede mangler den nødvendige respekt for veitrafikklovgivningen. I formildende retning legger retten vekt på siktedes tilståelse og samtykke til tilståelsespådømmelse», heter det i dommen.

Retten viste til at han ble tatt bak rattet, men at tilståelsen har gitt en prosessøkonomisk gevinst som tilsier en strafferabatt på rundt 15 prosent.

Han ble også dømt til tap av førerretten for alltid.

