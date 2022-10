Ble anmeldt for manglende sikring av 20.000 kilo stålbjelker

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører blir anmeldt for å unndra seg trafikkontroll, føreren lastet i tillegg av deler av lasten på slamsugeren sin før vektkontrollen og vil bli anmeldt for dette forholdet og. Eier av kjøretøyet fikk et overlastgebyr på 15.500 kroner da kjøretøyet fortsatt hadde 4000 kilo for mye last med seg.

Én fører blir anmeldt for manglende sikring av 20.000 kilo med stålbjelker, lasten måtte over på et mer egnet kjøretøy før videre kjøring ble tillat.

Ett transportforetak blir anmeldt for kjøring med transporttillatelse som er tilbakekalt.

To vogntog fikk bruksforbud grunnet store avrenninger fra fiskelasten.

Én Personbil mistet skiltene sine og føreren 5000 kroner i gebyr for kjøring på offentlig vei med ett midlertidig avregistrert kjøretøy.

To spesialtransporter fikk bruksforbud på grunn av manglende lengdemerking som angir at vogntoget er lenger enn vanlige vogntog.

Én varebil fikk bruksforbud med overlast, føreren måtte avlaste 300 kilo med gods før turen kunne fortsette.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det gjennomført en kontroll mandag.

Her var resultatet følgende:

Dokumentkontrollen viste i dag én mangler på vognkort.

Ett vogntog fikk kjøreforbud og gebyr for kjøring med overlast og en varebil fikk bruksforbud på grunn av overlast.

De ble gitt bruksforbud på div kjøretøy på grunn av lys montert i frontrute + sikthindrende gjenstander.

[ Ble stoppet av politiet på Forus og ført tilbake til kontrollstasjonen ]