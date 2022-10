Klokken 11.20, mandag formiddag, melder politiet at et vogntog står fast i en bru under jernbanelinjen på Ganddal.

Rundt 20 minutter senere melder politiet at vogntoget er frigjort. Entreprenør har undersøkt broen mtp. eventuelle skader, men ingen skade skjedd. Trafikken går som normalt igjen.