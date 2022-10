Treningssenter gikk konkurs

Det var Vici Treningssenter AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 9,4 millioner kroner og at selskapets aktiva ha en bokført verdi på 5,3 millioner kroner.

Retten kom til at realisasjonsverdien var betydelig lavere enn dette.

Vici Treningssenter AS har holdt til i Haugesund og omsatte i 2020 for 2,7 millioner kroner. Treningssenteret fikk samme år et negativt resultat før skatt på 600.000 kroner.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art. Skyldnerens eiendeler og inntekter til sammen antas ikke å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. november.

[ Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten ]