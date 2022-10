Politilogg: Kranglevoren gjest i arrest

32 personer ble bortvist. 16 av dem i Stavanger, 6 i Egersund, 4 på Nærbø og resten er fordelt på Haugesund, Sandnes, Bryne og Jørpeland. Det skal ikke ha vært noen alvorlige hendelser. Her er noe av det politiet måtte håndtere natt til søndag.





Vold mot tilfeldig forbipasserende

Klokken 23.20 rykket politiet ut til Bryne etter melding om ordensforstyrrelse i Storgata. En mannsperson utøvde vold mot tilfeldige forbipasserende. Mannen i 30-årene ble bortvist fra Bryne sentrum fram til søndag morgen klokken 07.00.





Bråk i gangene på SUS

Klokken 00.35 fikk politiet melding om at en beruset mann som var utskrevet fra SUS sprang rundt og bråket i gangene. En patrulje kjørte til stedet. Mannen i 20-årene var lite samarbeidsvillig. Han nektet å etterkomme pålegg og ble innbrakt til arresten og anmeldt.





Dame slo vakt med paraply

Klokken 01.15 kom det melding om ordensforstyrrelse på utested i Sandnes. En patrulje rykket ut og foretok avhør på stedet. En dørvakt skal ha blitt slått med en paraply. Den mistenkte, en dame i slutten av 30-årene, ville ikke la seg avhøre. Hun ble bortvist fra sentrum til søndag klokken 08.00, og ble også anmeldt for forholdet.





Kranglevoren gjest i arrest

Klokken 02.20 måtte politiet håndtere en kranglevoren gjest på et utested i Stavanger. Han satte han seg kraftig til motverge, og sparket og slo rundt seg. Mistenkte, mann i 20-årene, ble anmeldt for vold mot dørvakt og vold mot offentlig tjenestemann. Mistenkte ble pågrepet og innsatt i arrest. Sak opprettet.





Promille i Somaveien

Klokken 02.16 stanset en politipatrulje et kjøretøy i Somaveien i Sandnes. Føreren, mann i 60-årene, blåste til over lovlig verdi i alkometeret. Nødvendige prøver ble tatt, og mannen fikk førerkortet beslaglagt. Sak ble opprettet.





Anmeldt for kroppskrenkelse

Klokken 03.20 fikk politiet melding fra et utested i Stavanger om at en gjest hadde gått til angrep på en dørvakt. En patrulje ble sendt til stedet og fikk kontroll på mistenkte, en mann i 20-årene. Fornærmede ble avhørt på stedet. Mistenkte ble bortvist fra sentrum og anmeldt for kroppskrenkelse. Sak opprettet.





[ Bil stjålet i Hillevåg i natt. Politiet ber om tips. ]