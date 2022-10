Mente at «øvelseskjøring» ikke var øvelseskjøring

Den 47 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Ifølge tiltalen øvelseskjørte han med personbil, uten politiets samtykke. Dette til tross for at førerkortet hans hadde blitt beslaglagt i mars 2017.

27. november 2020 kjørte 47-åringen bil. Politiet observerte først bilen i Hundvågtunnelen og fulgte etter bilen ut på motorveien i sørgående retning. Politiet tok kontakt med fører da bilen kjørte av motorveien og stanset ved Shell-stasjonen i Haugåsveien.

47-åringen var fører av bilen, noe han også har erkjent. Det er på det rene at tiltalte ikke på dette tidspunkt hadde førerrett for motorvogn. Dette etter at førerkortet hans ble beslaglagt i 2017. 47-åringen har forklart at han visste at han verken hadde førerkort eller samtykke fra politiet til øvingskjøring.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn at tiltalte var fører av personbil uten å inneha førerkort og uten å ha samtykke til øvingskjøring fra politiet. Tiltalte kjørte for øvrig uten «L» på bilen og passasjeren i bilens framsete, var ruset», heter det i dommen.

26. juli i fjor oppbevarte han også 44,4 gram hasj.

«Retten legger etter bevisførselen til grunn at tiltalte hadde med seg en sekk hvor han oppbevarte 44,4 gram hasj, kontanter og hva som framstår som et narkotikaregnskap med navn på kjente aktører i miljøet», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at sakene var blitt noe gamle. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager.

