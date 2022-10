Transportfirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 28 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 496.941 kroner som har sin bakgrunn i merverdiavgift og forskuddsskatt.

28-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak og møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus. Ifølge kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett foreligger det opplysninger om at skyldneren har reist tilbake til Polen.

«Dokumentene er i tillegg sendt til en e-postadresse. Skyldneren har ikke kvittert for mottakelsen. Forkynning er unnlatt da den må skje etter domstolloven §§ 180 eller 181. Retten viser til konkursloven § 70 tredje ledd. Det ble den 27. juni 2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. desember.

