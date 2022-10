Tatt i 137 km/t i 80-sone

Den 24 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

22. september i år, omkring klokken 09.07, kjørte hun bil i Eiganestunnelen i Stavanger. Her ble farten hennes målt til 137 km/t i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 24-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet uaktsomt.

Retten la noe vekt på hennes uforbeholdne tilståelse, men kom til at fartsovertredelsen var så alvorlig at det måtte reageres med ubetinget fengsel.

Dermed ble straffen satt til 14 dagers ubetinget fengsel.

Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

