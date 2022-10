Må betale 69.000 kroner i bot etter kjøretur

Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Natt til 12. juni i å kjørte han bil fra Ålgård til Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham 40 minutter etter kjøringen viste en promille på 1,07.

Retten la til grunn at kjørte på et tidspunkt da det er lite trafikk og at han holdt lav fart.

«Det vektlegges i skjerpende retning at siktede framsto som tydelig påvirket, han luktet alkohol, var forvirret og hadde ustø gange. Et vitne har forklart at siktedes bil slingret hele veien, at han var over i motsatt kjørefelt flere ganger og nesten kjørte ut av veibanen. Han kjørte også opp på fortauet ved en anledning. Etter rettens syn var kjøringen forbundet med forhøyet risiko», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 27 dager og en bot på 69.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 25 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

