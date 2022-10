Kjørte inn i lyktestolpe som løsnet og traff en møtende bil

Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

Ifølge siktelsen kjørte han bil 2. juli i fjor, klokken 17.05, i Krossmoveien mens han var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende stoffer.

I tillegg var han siktet for uaktsom kjøring.

49-åringen forklarte at han i Krossmoveien anslår han at han kjørte i 100 kilometer i timen i 70-sonen. Da han kom ned mot Slettebø, tok han igjen tre biler som han kjørte forbi før han deretter la seg deretter inn igjen. Han forklarte også at bremset kraftig opp og at høyre forhjul låste seg og han kjørte av veien, delvis over en gang- og sykkelsti, før han kjørte inn i en lyktestolpe. En møtende bil ble truffet av lyktestolpen.

Ifølge 49-åringen ble hans bil totalvrak som en følge av ulykken.

Han forklarte i retten at han plages i dag med at ulykken kunne fått store konsekvenser for både seg selv og andre.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 24 dager og 45.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år regnet fra den 1. juli i fjor og må ta full ny førerprøve for å få denne tilbake.

