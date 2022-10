Skal ha lurt Nav med at hun var gravid med tvillinger

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 34 år gammel kvinne.

Den lyder blant annet på forsikringssvindel. Bakgrunnen for det er at hun i januar 2019, formentlig i Stavanger-området, skal ha tegnet en barneforsikring for sin datter som blant annet ville gitt henne 300.000 kroner i erstatning ved diagnostisering av en sykdom. Da hun fylte ut skjemaet skal hun ha gitt uriktige opplysninger om datterens helse ved at hun krysset av nei for flere ting som ikke skal ha vært tilfelle.

Tiltalen lyder også på at hun skal ha mishandlet datteren i perioden fra 19. mars 2019 til 3. mars 2020. Dette skal ha funnet sted ved at hun fortalte sykehus/legevakt at datteren hadde hatt flere medisinske anfall til tross for at dette ikke var tilfelle. Denne uriktige informasjonen til helsepersonell førte til at datteren gjennomgikk en omfattende utredning og behandling ved Stavanger universitetssjukehus, blant annet i form av omfattende prøvetaking. Ifølge tiltalen førte dette til at barnet ble påført unødvendig smerte, engstelse, ubehag og risiko.

21. januar 2019 skal hun søkt Nav om engangsstønad, der hun ga uriktig opplysninger om at hun var gravid med tvillinger, til tross for at hun ikke var gravid. Dette skal ha ført til at hun fikk utbetalt 166.280 kroner som hun ikke hadde krav på.

Høsten 2019 skal hun også ha søkt om overgangsstønad fra Nav med begrunnelse i at datteren hadde så stort tilsynsbehov at hun selv var forhindret fra å arbeide.

Hun skal ha vedlagt søknaden dokumenter fra en lege der uttalelsene var basert på 34-åringens feilaktige opplysninger om barnets helse til legen. Med bakgrunn i dette fikk hun utbetalt 158.705 kroner i støtte som hun ikke hadde krav på.

I 2017, 2018 og 2019 skal hun ved tre anledninger ha meldt fra om tyveri fra boder og boligen sin uten at dette skal ha vært tilfelle. På denne måten skal hun ha fått utbetalt henholdsvis 64.500 kroner og 127.174 kroner. I forbindelse med den ene skademeldingen skal hun fått avslag på erstatningskravet.

3. mars 2020 skal hun også ha kjørt bil i Stavanger uten å ha gyldig førerkort.

Saken skulle ha vært oppe i Sør-Rogaland tingrett 4. april i år, men ble utsatt. Ny dato for saken er 31. oktober.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]