Skal ha kjørt fra stedet i uforsvarlig høy hastighet for å unngå å bli kontrollert av politiet

Torsdag må en 20 år gammel mann fra Sandnes møte i Sandnes tinghus siktet for uakstom kjøring.

8. mai i år, omkring klokken 01.40 skal han ha kjørt bil inne på en parkeringsplass på Kvadrat.

«Han var ikke tilstrekkelig aktsom under kjøringen, idet han holdt høy fart inne på parkeringsplass på Kvadrat. Idet han observerte politibil med blålys, kjørte han fra stedet i uforsvarlig høy hastighet for å unngå å bli kontrollert av politiet. Han hadde to passasjerer i bilen som var mindreårige», heter det i et forelegg som er gitt til 20-åringen.

Forelegget var på 8000 kroner. Dette har han ikke vedtatt noe som medfører at saken har gått til retten.

Der vil det bli lagt ned påstand om en bot på 9600 kroner. I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

