Mann varetektsfengslet for vold og tyverier

17. oktober ble en 32 år gammel mann pågrepet av politiet. Onsdag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tinghus der politiet ba om at 32-åringen ble varetektsfengslet i fire uker.

Blant annet er han siktet for tyveri av rib-båter, samt at han ble observert i et naust i nærheten av de aktuelle båtene. For dette har han ikke erkjent straffskyld.

Siktelsen lyder også på kjøring uten å ha gyldig førerkort. For dette har han erkjent straffskyld.

I forbindelse med den ene kjøreturen er det også foretatt ransaking av bilen 32 kjørte. Her skal politiet blant annet ha funnet en mindre mengde cannabis.

Siktelsen omfatter også vold, brudd på besøksforbud, tyverier, oppbevaring av tyvegods med mer.

Retten kom til at varetektsfengsling var påkrevd for å hindre at 32-åringen begår nye lovbrudd.

«Siktede har forklart at han har et rusproblem, og at han har ruset seg aktivt de siste månedene. Siktelsene omfatter flere vinningsforbrytelser og brudd på veitrafikkloven som er begått i tidsrommet juli 2022 til pågripelsen. Siktelsene omfatter også blant annet to kroppskrenkelser mot tidligere kjærester og ett brudd på besøksforbud. Siktede er tidligere straffet for blant annet brudd på veitrafikkloven ved flere anledninger, samt for en kroppskrenkelse og et tyveri. Siste domfellelse er fra april 2022. Til tross for tidligere dommer har siktede fortsatt å begå likeartet kriminalitet og med tiltakende hyppighet», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og bestemte at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

