Firma i oljebransjen ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at Dahl Oilfield Services AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 725.633 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift, skyldig forskuddstrekk på skatt og arbeidsgiveravgift.

Dahl Oilfield Services AS erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren det aktuelle beløpet

Dahl Oilfield Services AS opplyste også at firmaets eiendeler består i boreutstyr, rør og tilbehør og hadde vanskelig for å estimere, men anslo eiendelenes samlede verdi til mellom fire og fem millioner kroner. Dette er pantsatt allerede.

Firmaet anslo sin samlede gjeld til omkring 3,9 millioner kroner til en kredittinstitusjon og omkring 3,5 millioner kroner til andre tredjeparter.

Dahl Oilfield Services AS har holdt til i Tananger og omsatte for litt over sju millioner kroner i 2021. Firmaet fikk samme år et negativt resultat på 4,6 millioner kroner.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. desember.

