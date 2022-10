Vil ha 9600 kroner av mann som skal ha kalt politibetjent «j**** komlehåve»

30. mars i år, omkring klokken 20.20 skal politiet ha vært hjemme hos en 38 år gammel mann i boligen hans i Sandnes.

Hensikten med besøket var å forkynne noen dokumenter i forbindelse med en annen straffesak.

I den forbindelse skal 38-åringen kalt en politibetjent for «jævla komlehåve» og «brødhåve».

For dette har han fått et forelegg på 8000 kroner. Dette har nektet å vedta og dermed skal saken opp i Sandnes tinghus 20. oktober.

Der vil det bli lagt ned påstand om at 38-åringen skal betale 9600 kroner subsidiært (det vil si for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i 10 dager.

Det vil også bli krevd at mannen skal betale saksomkostninger til det offentlige.

