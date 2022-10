Mann ble tatt for ruskjøring

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

8. februar i år, omkring klokken 22.40 kjørte han bil på E 39 ved Bråstein til tross for at han var påvirket av narkotiske tabletter, amfetamin og kokain.

En blodprøve tatt av ham samme kveld klokken 23.43 viste en påvirkning som tilsvarte en alkoholkonsentrasjon i blodet på over 1,2 promille.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Me det som bakgrunn fant retten det bevist at 34-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen fant retten det skjerpende at han 34-åringen ble dømt for ruskjøring høsten 2018.

«I tillegg til gjentakelsen er det også skjerpende at siktede ved kjøringen han nå skal svare for, forårsaket materiell skade på både omgivelser og bilen han selv kjørte. Farepotensialet ved siktedes kjøring vurderes som høyt. Både sterke allmennpreventive og individualpreventive hensyn begrunner en streng straff», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble fengsel i 36 dager som ble gjort betinget, med en prøvetid på to år, på det særvilkår at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Han ble også dømt til å betale en bot på 30.000 kroner.

Han ble også fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]