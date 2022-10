Filmet mens han kjørte altfor fort

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse for den ene posten i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Dette gikk på at han i fjor sommer kjørte bil på E 39 ved Lillesand i 145 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 100 kilometer i timen.

Forholdene i tiltalebeslutningen kom for dagen i forbindelse med at politiet ble oppmerksom på filmer på Tik-Tok som viste kjøringer med hastighetsoverskridelser. Politiet fikk etter hvert beslaglagt en mobiltelefon hos en bekjent av 23-åringen med slike filmer.

23-åringen var også tiltalt for å ha kjørt i 145 kilometer i timen i 80-sone på Ryfylkevegen 22. august i fjor.

I en politiforklaring har han hevdet at han ikke kjenner til denne kjøringen, at det ikke er sikkert at det er hans bil og at det hender at han låner bort bilen til kamerater.

Flertallet, fagdommeren og en meddommer, kom til at det er svært sannsynlig at det var 23-åringen som var fører av bilen. Etter flertallets vurdering er imidlertid gjengivelsen av ansiktet i refleksjonen på skjermen i bilen så uklart at det ikke kan anses bevist, ut over enhver rimelig tvil, at det var tiltalte som førte bilen.

«Flertallet kan derfor ikke, med trygghet, se bort fra tiltaltes forklaring om at det var en kamerat som kjørte bilen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle frifinnes for dette forholdet.

Straffen ble en bot på 13.500 kroner og han mistet også førerretten i fem måneder regnet fra den 6. januar i år.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]