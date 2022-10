Byggefirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 35 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 264.510 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

Mannen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak og erkjente i rettsmøtet å skylde det aktuelle beløpet.

«Skyldneren opplyste at hans eiendeler vesentlig består i maskiner og verktøy. Selskapets eiendeler og inntekter beløper seg samlet til omtrent kr 330.000. Den samlede gjelden beløper seg til kr 833.510 og vil øke ved neste termin. Virksomheten er igangværende med 1 ansatt. Skyldneren motsatte seg åpning av konkurs», heter det i kjennelsen.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det vises til tiden som har gått siden utleggsforretningen av 16. august 2022 og at saksøkte ikke har, eller har hatt, mulighet til å innfri gjelden. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli 29. november.

