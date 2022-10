Mann slått konkurs av Skatteetaten – hadde en gjeld på 2.795.570 kroner

Det var Skatteetaten som begjærte at en 62 år gammel mann fra Sola ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 2.795570 kroner i skatt og avgifter.

Mannen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet innenfor bransjen andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.

62-åringen erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at det ikke er midler av betydning og varierende løpende inntekter.

«Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Skyldneren har erkjent å være insolvent og det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

