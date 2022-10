Kvinne kastet kebaben i bakken

Den 31 år gamle kvinnen erkjente delvis straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. mars i år var hun på byen sammen med samboeren, broren og hans samboer. Omkring klokken 01.30 ble det noe opphetet stemning i Kongsgårdbakken.

31-åringen har forklart at hun var full, at hun hadde kjøpt en kebab og at hun så at broren og samboeren kranglet med noen. Hun ble irritert over denne kranglingen, for det hadde vært en hyggelig kveld. Hun husker at hun kastet kebaben i bakken.

En politibetjent forklarte i retten at hun kastet kebaben mot en politistudent og at han oppfattet det slik at hun var i ferd med å angripe politistudenten. Hun ble derfor lagt i bakken, fikk satt på håndjern og fikk beskjed om å bli liggende.

Politibetjenten fortsatte med å forsøke å få kontroll over situasjonen på stedet, men observerte at 31-åringen hadde reist seg og var på vei bort fra stedet. Da hun ble innhentet la han henne forsiktige i bakken da hun var iført håndjern. I forbindelse med dette forsøkte hun å sparke ham begge bein mot lår- og hofteregionen hans.

Etter hvert klarte politiet å få kontroll over situasjonen. For 31-åringens del endte det med at hun ble bortvist fra Stavanger sentrum.

I forbindelse straffeutmålingen kom retten til at den skulle legge vekt noe vekt på personlige forhold. Dermed ble straffen fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Retten mente også at hun skulle gis en følbar reaksjon og dømte henne til å betale en bot på 20.000 kroner.

Hun ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

