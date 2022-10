Forsvunnet mann slått konkurs med en gjeld på 1.177.504 kroner

Det var Skatteetaten som begjærte at en 32 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.177.504 kroner som har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgifter.

32-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. 32-åringen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus, og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

«Konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er forsøkt forkynt for skyldneren ved stevnevitne. Saksøkte har ukjent oppholdssted, slik at forkynning ellers må skje i medhold av domstolloven § 181. Det er foretatt tilstrekkelige forsøk på forkynning etter konkursloven § 70 tredje ledd. Framgangsmåten i konkursloven § 62 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Det er ingen holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig og den kan for øvrig legges til grunn. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 29. november.

