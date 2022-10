Tatt for fart og kjøring uten gyldig førerkort

Den 49 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

16. april i fjor, omkring klokken 14.50 kjørte han bil i Torlandsveien på Klepp mens han holdt en hastighet på 109 kilometer i timen.

Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen. Kjøringen fant også sted uten at 49-åringen hadde gyldig førerkort. Han var også påvirket av amfetamin og cannabis.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse, analyseresultat toksikologi og logg for stasjonær trafikkontroll. På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han for alle forhold i det minste har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 49-åringen er dømt for ruspåvirket kjøring i 2018.

Samtidig la retten noe vekt på 49-åringens tilståelse og at saken var blitt gammel.

«Retten legger også noe vekt på at det har tatt lang tid å iretteføre saken, selv om siktede selv må lastes for noe av tidsforløpet. Ved første gang oversendelse av saken for tilståelsesdom i januar 2022, var det siktede som ikke møtte til rettsmøtet. Deretter har det imidlertid gått for lang tid før saken kom opp igjen på nytt», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 25 dager og 50.000 kroner i bot.

Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

