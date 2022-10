Truet lærer ved å rette en hammer mot ansiktet hans

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

21. januar i år truet han en lærer på en videregående skole i distriktet med å rette en hammer mot ansiktet hans. Kort tid etter rettet han en stålstang mot en annen ansatt på skolen samtidig som han sa at vedkommende ikke skulle gå et skritt nærmere.

Deretter sa han at han skulle gå fra skolen, og at dersom noen fulgte etter kom han til å angripe eller lignende.

26. januar i år var 18-åringen på nytt involvert i en episode på skolen. I forbindelse med at han ble bortvist fra skolens område opptrådte han aggressivt ved å brøle, sparke i søppeldunker og kaste en antibacdispenser i gulvet.

Utenfor skolens hovedinngang kom han også med trusler mot en ansatt på skolen.

23. oktober i fjor bar han også to foldekniver i jakkelommen. 5. januar i år stjal han også alkoholholdige drikkevarer fra en dagligvarebutikk.

«Det er straffeskjerpende at truslene skjer på en skole der både elever og ansatte har rett til å kunne føle seg trygge. Videre vises det til at det er tale om to overtredelser, at det er flere ansatte som har blitt truet, og at hendelsene strekker seg over noe tid. Elever var også vitne til de to opptrinnene. Hendelsene må derfor ha virket skremmende for bade de ansatte og elevene», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han var 17 år da hendelsene fant sted.

Dermed ble straffen fengsel i 24 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet i seks måneder.