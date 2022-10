Mistet førerkortet da han kjørte forbi

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Egersund tinghus.

9. september i år, omkring klokken 18.39, kjørte han bil i Etne. Her ble farten hans målt til 126 kilometer i timen i 80-sone.

48-åringen forklarte i retten at lå bak to biler som kjørte 10 til 15 km/t under fartsgrensen, og at han hadde sett på GPS-en at det var et egnet forbikjøringstrekk etter en tunnel og at han kjørte forbi bilene da han kom til dette strekket.

Retten kom til at han skulle dømmes etter siktelsen og at han i det minste hadde handlet uaktsom da han kjørte forbi.

Dermed kom Sør-Rogaland tingrett til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 15 dager og en bot på 13.500 kroner.

Han mistet også førerretten i seks måneder regnet fra den 9. september i år.

