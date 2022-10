Kjørte bil i cannabisrus

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. oktober i fjor, omkring klokken 17.05, kjørte han bil på Ryfylkevegen i Strand kommune til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham klokken 17.50 samme dag viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5. Retten fant det bevist at 28-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet klart uaktsomt.

«Om selve kjøringen har ikke denne medført spesielle trafikkfarlige hendelser utover at det er kjørt bil i ruspåvirket tilstand», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og ikke mist at den har hatt flere måneders unødvendig liggetid.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 14 dager og 25.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 16. desember i fjor.

