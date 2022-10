Må betale 16.000 kroner i gebyr etter at de ble stoppet i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjob ved Helleland på E 39 natt til torsdag.

Resulatet av kontrollen var følgende:

Et skilt var tildekket av en truck som hang bak på tilhenger, noe som førte 3000 kroner i gebyr. Denne trucken dekket også lys bak på tilhenger som ga 2000 kroner i gebyr.

To lastebiler hadde ikke bombrikkeavtale, noe de har blitt stoppet for tidligere. Her ble eierne av lastebilene ilagt et gebyr på 16000 kroner for gjentagende mangel.

Et kjøretøy manglet vognkort, noen som førte til 500 kroner i gebyr.

En fører brukte sikkerhetsbelte feil og fikk et gebyr på 1500 kroner.

To kjøretøy hadde feil vektårsavgift.

Totalt ble det gitt gebyrer i løpet av natten for 39.000 kroner.

