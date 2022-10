Omkring klokken 10.00 onsdag melder politiet at de har fått melding om innbrudd på en byggeplass på Klepp.

– Det er brutt opp containere og borttatt verktøy. Politiet er på stedet og foretar åstedsundersøkelse, melder politiet.

Noe senere meldte politiet at det er stjålet verktøy for et par hundre tusen kroner, at de har sikret spor og at det er opprettet sak på forholdet.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]