Kjørte til politistasjon og fortalte at han hadde brukt rusmidler før kjøringen

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

7. februar i år, omkring klokken 15.40, mottok en sivil politipatrulje en telefon fra politiets operasjonssentral om at en mann sto utenfor politistasjonen i Sandnes.

Da denne kom til stedet erkjente 34-åringen uoppfordret at han hadde kjørt ned til politistasjonen, og at han i forkant hadde inntatt rusmidler.

Han ble deretter tatt med til legevakt for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av narkotiske tabletter, cannabis og amfetamin tilsvarende en promille på over 1,2.

«Det er generelt forbundet med høy risiko for alvorlige hendelser å kjøre bil i påvirket tilstand. Allmennpreventive hensyn, særs hensynet til trafikksikkerheten, tilsier derfor en streng reaksjon i saker som gjelder kjøring i påvirket tilstand. Risikoen øker betydelig ved promille på over 1,0 og siktedes kjøring med påvirkningsgrad på 1,2 utgjør klart en betydelig risiko i trafikken», heter det i dommen.

Retten viste også til at kjøreturen fant sted på et tidspunkt hvor det normalt er mye trafikk. Retten fant det også skjerpende at 34-åringen viste tydelige tegn på påvirkning og at han framsto åpenbart beruset.

Samtidig kom retten til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble ubetinget fengsel i 18 dager og en bot på 56.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

