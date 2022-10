Drakk ti drinker og husket ikke noe mer før han ble pågrepet

24-åringen fra Hommersåk erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. april i år var han på vorspiel hos en kamerat. Der skal han ha drukket sju til åtte øl før de dro til Stavanger. Der dro de på en bar der 24-åringen har anslått at han har drukket ti drinker. Etter dette forklarte 24-åringen at han ikke husker noe før han ble pågrepet av politiet.

Politiet ble tilkalt av en vekter ved et utested på Skagenkaien. Bakgrunnen for dette var at han var for beruset til å slippe inn på et utested, og at han var aggressiv og ville slåss med folk rundt seg.

24-åringen måtte fysisk føres bort fra stedet, og da en politibetjent hadde snakket med ham i et kvarter, uten at han roet seg, besluttet en politibetjent at han måtte bortvises fra Stavanger sentrum.

Politibetjenten fant fram et ark med en orientering om bortvisningen, som han brettet sammen og ga til ham. Det førte til at 24-åringen kastet arket i ansiktet til politibetjenten.

Dermed ble det besluttet at 24-åringen skulle innbringes i arresten. Han ble påført håndjern og ledet mot cellebilen. Da han skulle ledes inn i bilen, sparket han en politibetjent i brystet. Inne i bilen spyttet han også på politibetjenten flere ganger.

«Situasjonen er for så vidt typisk, idet det dreier seg om en sterkt beruset ung mann som opptrer aggressivt i sentrum en helgenatt, og det er etter rettens mening viktig klart å signalisere at tiltaltes handlinger er uakseptable», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i 21 dager og han må også betale 4000 kroner i saksomkostninger.

