Kjørte rundt med 187 gram hasj i bilen

Den 52 år gamle mannen fra Sandnes erkjente straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

26. januar i fjor, omkring klokken 18.00, kjørte han bil i Hjalmar Johansens gate i Stavanger. I bilen hadde han 187,53 gram hasj.

52-åringen ble stanset av en politipatrulje idet han kjørte i retning Stavanger Universitetssykehus. På bakgrunn av politiets observasjoner på stedet ble bilen etter hvert ransaket, og det ble gjort funn av hasjen.

52-åringen har forklart at hasjen ble kjøpt for å selvmedisinere seg, men på bakgrunn av det forholdsvis store kvantum saken gjelder fant retten at dette ikke kan få betydning ved straffutmålingen.

I formildende retning la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Retten la også vekt på saken var blitt svært gammel.

«Retten skal herunder bemerke at en har vurdert å idømme samfunnsstraff, men på bakgrunn av at tiltalte var meget forbeholden i sitt samtykke til samfunnsstraff, og varslet at han nok ikke ville klare å møte presis hos Kriminalomsorgen, finner retten ikke denne straffarten egnet, jf. straffeloven § 48», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til ubetinget fengsel i 21 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

