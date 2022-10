Kvinnen i 30-årene erkjente ikke straffskyld for ruskjøring da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

18. mars i år, omkring klokken 03.40, ble hun stoppet av en politipatrulje ved McDonalds på Kvadrat, fordi politiet reagerte på at noen var ute så sent. Det ble tatt en utåndingsprøve av henne på stedet som ga utslag på alkoholpåvirkning. Hun ble deretter tatt med til politistasjonen hvor en ny utåndingsprøve ble tatt.

Utåndingsprøven tatt klokken 04.23 samme natt viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,47 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,94.

Kvinnen hadde jobbet et langt skift et utested den aktuelle kvelden og natten. Kvinnen forklarte i retten at hun ikke med vilje hadde inntatt alkohol denne kvelden og at hun ikke var klar over at hun var påvirket. Hun forklarte at hun var på jobb denne kvelden og at en kollega av henne muligens kan ha tatt alkohol i glasset hennes uten at hun har visst om det.

«Samlet sett mener retten trygt å kunne se bort fra tiltaltes forklaring, som framstår teoretisk og oppkonstruert. Tiltalte har etter dette under selvforskyldt rus kjørt bil i påvirket tilstand og retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at hun handlet forsettlig idet hun bestemte seg for å kjøre hjem den aktuelle natten etter å ha inntatt alkohol», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at hun tidligere er dømt for ruspåvirket kjøring i mai 2020. Dermed kom retten til at hun denne gangen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 28 dager.

Hun må også betale en bot på 68.000 kroner og mistet førerretten for alltid.

