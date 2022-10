Tatt i 154 km/t i 70-sone

Den 39 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

24. april i år, omkring klokken 14.54, kjørte han bil på E 39 ved Lindesnes. Her ble farten hans målt til 154 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 70 kilometer i timen.

Klokken 15.55 samme dag kolliderte han med en bil som kjørte foran ham i Kvinesdal, slik at det oppsto materielle skader på begge bilene. En blodprøve tatt av klokken 16.56 samme dag viste at han kjørt med en promille på 1,66.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken og viste til anmeldelsen, analyseresultatet og illustrasjonsmappen av de involverte kjøretøyene

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 39-åringen hadde utsatt seg selv, passasjeren som var i bilen og øvrige bilister på E39 for stor farerisiko, både med tanke på den høye promillen og fartsoverskridelsen.

Samtidig kom retten til at han skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

Når det gjaldt inndragning av førerretten viste retten til, den høye påvirkningsgraden, at 39-åringen hadde hatt en passasjer i bilen og at kjøringen endte med en kollisjon.

Dermed mistet han førerretten i fire år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]