Tatt fire ganger for kjøring mens han var påvirket av amfetamin og cannabis

Den 29 år gamle mannen erkjent straffskyld for samtlige forhold da saken var oppe i Stavanger tinghus.

26. november i fjor kjørte han bil på Randaberg, som var påsatt uriktige kjennemerker, til tross for at han var påvirket av amfetamin og cannabis, tilsvarende mer enn 0,5 alkoholpromille.

7. desember i fjor kjørte han bil påsatt uriktige kjennemerker på Randabergveien i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin og cannabis.

Det samme gjorde han også 16. desember i fjor. Denne gangen fant kjøringen sted på Gamle Dusavikveien. I forbindelse med denne kjøringen unnlot han å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved bruk av blålys og sirene.

Også 10. februar i år kjørte han bil i Løvdals gate i Stavanger til tross for at han var påvirket av amfetamin og cannabis.

I forbindelse med samtlige kjøreturer hadde han ikke gyldig førerrett og under tre av kjøringen hadde han satt på kjennemerke tilhørende en annen bil.

Retten kom også til at han skulle dømmes for oppbevaring av narkotika, startpistol, batong og knokejern.

«Samlet mener retten at tiltalte mangler en grunnleggende respekt for veitrafikklovgivningen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at han ønsker å gjøre noe med sitt rusproblem.

Dermed ble han dømt til fengsel i seks måneder som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. I tillegg må han betale 30.000 kroner i bot.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]