Politiloggen: Dette skjedde i natt

Natt til lørdag, i 1-tiden, melder politiet om et steinras på E39 ved Moi. Et kjøretøy fikk stein over seg.

Nødetatene rykket ut, og personer i området ble evakuert bort fra rasområdet. Føreren av bilen som fikk stein over seg ble tilsett av helse.

Veien er stengt fram til rasstedet blir undersøkt av geolog, melder politiet klokken 6.30. Det er skiltet omkjøring.

Mann i sjøen

I 3-tiden rykket nødetatene ut til Smedasundet i Haugesund, etter melding om en mann som hadde falt i sjøen, og som klamret seg fast til et bildekk på kaikanten.

Litt senere melder politiet at beruset mann i 50-årene har litt tatt opp av vannet med hjelp av dykkere fra brannvesenet. Mannen er bevisst, og ble sjekket av helsepersonell på stedet.

[ Turgåer gikk seg vill ]

Mann med kniv

En mann i 20-årene havnet i arresten etter at han laget bråk inne på Byterminalen i Stavanger. Det melder politiet på Twitter i 22-tiden.

Mannen hadde tidligere på kvelden blitt bortvist fra sentrum. Det ble også funnet en kniv på mannen. Han anmeldes for dette, samt å ikke ha etterkommet pålegget.

Rundt en time tidligere melder politiet om en annen mann i 20-årene, som hadde kjørt for fort. Mannen ble målt til 118 km/t i 90-sonen på motorveien i Stavanger. Han hadde prøvetid, og prikker fra før, så nå røk førerkortet.

Øltyveri

I 21-tiden, fredag kveld, ble en mann i 40-årene bortvist fra et kjøpesenter i Sandnes-sentrum i ett døgn. Mannen stjal øl fra en butikk, og forsøkte å stikke av da politiet kom. Ølet ble tilbakelevert til butikken, og mannen ble skysset i retning sin bopel, og sluppet av på veien, melder politiet.

Rundt samme tid kunne politiet melde om en meget beruset mann i 50-årene på Stavanger lufthavn, Sola. Han måtte kjøres bort av politiet, da han var en ordensforstyrrelse på flyplassen. Han ble etter hvert kjørt i arresten, der han kunne bli værende en stund til han klarner opp, melder politiet på Twitter.